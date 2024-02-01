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Опасные тренды: какая обувь и одежда может угрожать вашей безопасности за рулем

Автоэксперты перечислили опасные для водителей предметы гардероба

1:14
Авто

Автоэксперты перечислили опасные предметы одежды для вождения. Прежде чем выделить наиболее нежелательную обувь, специалисты подчеркнули риски управления автомобилем без обуви. Такое поведение может привести к травмам стопы при нажатии на педаль, а также увеличивает вероятность скольжения ноги, что затрудняет процесс торможения.

Автоэксперты перечислили опасные для водителей предметы гардероба
Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

Специалисты определили сланцы как самую небезопасную обувь для водителей, поскольку они могут легко соскользнуть с ноги в самый неподходящий момент.

В случае, если водителю неудобно управлять автомобилем в закрытой обуви, рекомендуется использовать сменную пару легкой обуви.

Ранее полагалось, что наиболее опасными для вождения являются туфли на высоком каблуке. Тем не менее, современные автомобили оснащены углублением под педалями, что предотвращает возможность неполного нажатия на педаль.

Эксперты не рекомендуют водителям носить объемную одежду, такую как шубы, из-за риска зацепления ее за детали салона.

Также отмечается, что длинные юбки не следует носить, поскольку они могут запутаться в процессе вождения.

Нежелательно выбирать одежду из синтетических материалов, так как она может электризоваться в салоне автомобиля, что может привести к появлению искр.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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