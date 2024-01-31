16 секунд отвлечения: как мультимедийные системы в автомобилях повышают риск дорожных происшествий

В ходе исследования эксперты проанализировали воздействие систем, таких как Apple CarPlay и Android Auto, на поведение водителей. Использование этих мультимедийных средств приводит к снижению концентрации внимания у водителей, что перекладывается на их способность эффективно реагировать на дорожные ситуации.
По сравнению с разговором по телефону и отправкой SMS, использование сенсорных экранов информационно-развлекательных систем в автомобиле оказывается более опасным.
Водители, отвлекаясь на эти системы, подвергают себя и своих пассажиров большему риску, чем в случае вождения в нетрезвом состоянии.
Согласно исследованию, водители, использующие Apple CarPlay и Android Auto, отвлекаются от дороги в среднем на 16 секунд. Это представляет собой серьезную опасность, поскольку водители могут не осознавать, что они значительно отвлечены от ситуации на дороге, что увеличивает риск происшествий.
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