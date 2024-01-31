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16 секунд отвлечения: как мультимедийные системы в автомобилях повышают риск дорожных происшествий

Использование мультимедийных систем за рулём оказалось опаснее управления автомобилем в нетрезвом состоянии

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В ходе исследования эксперты проанализировали воздействие систем, таких как Apple CarPlay и Android Auto, на поведение водителей. Использование этих мультимедийных средств приводит к снижению концентрации внимания у водителей, что перекладывается на их способность эффективно реагировать на дорожные ситуации.

Использование мультимедийных систем за рулём оказалось опаснее управления автомобилем в нетрезвом состоянии
Фото: Own work by Leo Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

По сравнению с разговором по телефону и отправкой SMS, использование сенсорных экранов информационно-развлекательных систем в автомобиле оказывается более опасным.

Водители, отвлекаясь на эти системы, подвергают себя и своих пассажиров большему риску, чем в случае вождения в нетрезвом состоянии.

Согласно исследованию, водители, использующие Apple CarPlay и Android Auto, отвлекаются от дороги в среднем на 16 секунд. Это представляет собой серьезную опасность, поскольку водители могут не осознавать, что они значительно отвлечены от ситуации на дороге, что увеличивает риск происшествий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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