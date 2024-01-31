16 секунд отвлечения: как мультимедийные системы в автомобилях повышают риск дорожных происшествий

Использование мультимедийных систем за рулём оказалось опаснее управления автомобилем в нетрезвом состоянии

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В ходе исследования эксперты проанализировали воздействие систем, таких как Apple CarPlay и Android Auto, на поведение водителей. Использование этих мультимедийных средств приводит к снижению концентрации внимания у водителей, что перекладывается на их способность эффективно реагировать на дорожные ситуации.

Фото: Own work by Leo Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

По сравнению с разговором по телефону и отправкой SMS, использование сенсорных экранов информационно-развлекательных систем в автомобиле оказывается более опасным.

Водители, отвлекаясь на эти системы, подвергают себя и своих пассажиров большему риску, чем в случае вождения в нетрезвом состоянии.

Согласно исследованию, водители, использующие Apple CarPlay и Android Auto, отвлекаются от дороги в среднем на 16 секунд. Это представляет собой серьезную опасность, поскольку водители могут не осознавать, что они значительно отвлечены от ситуации на дороге, что увеличивает риск происшествий.