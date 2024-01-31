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Загадочные функции авто: индикатор обледенения и индикатор усталости водителя - что скрывает ваш автомобиль

Названы секретные функции автомобилей, о которых не знает большинство водителей

1:17
Авто

Интересные и полезные функции автомобилей, о которых упоминают российские интернет-ресурсы, включают в себя несколько ключевых аспектов.

Названы секретные функции автомобилей, о которых не знает большинство водителей
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Автоэксперты настоятельно рекомендуют обращать внимание на наличие треугольного символа на панели приборов, рядом с индикатором уровня топлива. Этот символ информирует о местонахождении топливного бака, что позволяет водителю определить, с какой стороны автомобиля расположена специальная горловина.

Немногие знают о "секрете", как избежать бросания крышки лючка топливного бака. Для предотвращения болтания и ударов о кузов используйте специальный пластиковый держатель, который устанавливается для удобства во время заправки и интегрирован в лючок многих автомобилей.

Существует также специальный индикатор, который помогает определить степень обледенения дороги. Это позволяет водителю выбирать оптимальную скорость и предотвращать возможные ДТП.

В 2009 году в автомобилях Mercedes-Benz появился индикатор усталости водителя. Специальные датчики анализируют поведение водителя, определяя уровень его концентрации. Если система выявляет необходимость отдыха, на приборной панели появляются визуальные сигналы. Также можно настроить предупреждение с использованием звуковых сигналов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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