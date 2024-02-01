Автоэксперт сообщил о подвохе с видами топлива на АЗС

Журнал "За рулем" рассказал о причинах, по которым на автозаправочных станциях (АЗС) всегда предлагается только один вид дизельного топлива, в отличие от нескольких видов бензина.
Основным объяснением является универсальность дизельных двигателей, которые могут работать на одном и том же топливе с различными цетановыми числами, оценивающими устойчивость к детонации.
Для бензина решающую роль играет октановое число, и различные виды бензина предназначены для разных категорий автомобилей. В то время как бензиновые двигатели требуют определенного октанового числа, дизельные могут функционировать на более широком диапазоне цетановых чисел.
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