Автоэксперт сообщил о подвохе с видами топлива на АЗС

Почему на АЗС всегда только один вид дизельного топлива: объяснение от журнала "За рулем"

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Журнал "За рулем" рассказал о причинах, по которым на автозаправочных станциях (АЗС) всегда предлагается только один вид дизельного топлива, в отличие от нескольких видов бензина.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Основным объяснением является универсальность дизельных двигателей, которые могут работать на одном и том же топливе с различными цетановыми числами, оценивающими устойчивость к детонации.

Для бензина решающую роль играет октановое число, и различные виды бензина предназначены для разных категорий автомобилей. В то время как бензиновые двигатели требуют определенного октанового числа, дизельные могут функционировать на более широком диапазоне цетановых чисел.