Эксперты рассказали, как избежать запотевания стекол в автомашине

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Как бороться с влагой в салоне автомобиля: советы и лайфхаки

2:05
Авто

Появление влаги внутри автомобиля может быть вызвано различными причинами, такими как дефектные прокладки на крыше, люке, крышке багажника, задних фонарях, антенне на крыше, а также сквозная коррозия кузова и плохо проклеенное лобовое стекло после замены. Зимой включение кондиционера в автомобиле не только полезно, но и предотвращает конденсацию влаги, особенно при низких температурах.

Как бороться с влагой в салоне автомобиля: советы и лайфхаки
Фото: openverse by Raymond Yee is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Советы по борьбе с влагой включают в себя регулярную вентиляцию и использование кондиционера для осушения воздуха в салоне. Рекомендуется избегать использования рециркуляции воздуха в зимнее время, чтобы предотвратить запотевание стекол. Регулярная чистка системы вентиляции и замена салонного фильтра также помогут уменьшить вероятность появления влаги в автомобиле.

Лайфхаки включают в себя использование новых носков, наполненных кошачьим наполнителем, размещенных под сиденьями, чтобы впитывать влагу. Эти методы могут быть эффективными средствами борьбы с избыточной влажностью в салоне.

Появление влаги внутри автомобиля может быть вызвано различными причинами, такими как дефектные прокладки на крыше, люке, крышке багажника, задних фонарях, антенне на крыше, а также сквозная коррозия кузова и плохо проклеенное лобовое стекло после замены. Зимой включение кондиционера в автомобиле не только полезно, но и предотвращает конденсацию влаги, особенно при низких температурах.

Советы по борьбе с влагой включают в себя регулярную вентиляцию и использование кондиционера для осушения воздуха в салоне. Рекомендуется избегать использования рециркуляции воздуха в зимнее время, чтобы предотвратить запотевание стекол. Регулярная чистка системы вентиляции и замена салонного фильтра также помогут уменьшить вероятность появления влаги в автомобиле.

Лайфхаки включают в себя использование новых носков, наполненных кошачьим наполнителем, размещенных под сиденьями, чтобы впитывать влагу. Эти методы могут быть эффективными средствами борьбы с избыточной влажностью в салоне.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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