Автоэксперты назвали самую распространенную ошибку при парковке автомашины с АКПП

Эксперты автомобильного портала NJcar выявили частую ошибку, совершаемую владельцами автомобилей с автоматическими коробками передач при парковке.
После остановки многие водители сразу переводят трансмиссию в режим "парковка" (P), выключают двигатель и используют стояночный тормоз. Однако на уклонах такие действия могут привести к сложностям при переключении коробки в другие режимы.
Эксперты рекомендуют использовать стояночный тормоз перед переводом в режим "парковка", чтобы избежать излишней нагрузки на механизм блокировки коробки передач.
При выезде с парковки также рекомендуется соблюдать определенный порядок действий, включая нажатие на педаль тормоза перед снятием ручника, чтобы избежать возможного откатывания автомобиля на уклоне.
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