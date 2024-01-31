Автоэксперты назвали самую распространенную ошибку при парковке автомашины с АКПП

Правила парковки с АКПП: эксперты раскрывают распространенную ошибку

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Эксперты автомобильного портала NJcar выявили частую ошибку, совершаемую владельцами автомобилей с автоматическими коробками передач при парковке.

Фото: openverse by Jhcbs1019 is licensed under CC BY-SA 4.0

После остановки многие водители сразу переводят трансмиссию в режим "парковка" (P), выключают двигатель и используют стояночный тормоз. Однако на уклонах такие действия могут привести к сложностям при переключении коробки в другие режимы.

Эксперты рекомендуют использовать стояночный тормоз перед переводом в режим "парковка", чтобы избежать излишней нагрузки на механизм блокировки коробки передач.

При выезде с парковки также рекомендуется соблюдать определенный порядок действий, включая нажатие на педаль тормоза перед снятием ручника, чтобы избежать возможного откатывания автомобиля на уклоне.