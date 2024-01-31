Автоэксперты назвали самую распространенную ошибку при парковке автомашины с АКПП

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Правила парковки с АКПП: эксперты раскрывают распространенную ошибку

0:47
Авто

Эксперты автомобильного портала NJcar выявили частую ошибку, совершаемую владельцами автомобилей с автоматическими коробками передач при парковке.

Правила парковки с АКПП: эксперты раскрывают распространенную ошибку
Фото: openverse by Jhcbs1019 is licensed under CC BY-SA 4.0

После остановки многие водители сразу переводят трансмиссию в режим "парковка" (P), выключают двигатель и используют стояночный тормоз. Однако на уклонах такие действия могут привести к сложностям при переключении коробки в другие режимы.

Эксперты рекомендуют использовать стояночный тормоз перед переводом в режим "парковка", чтобы избежать излишней нагрузки на механизм блокировки коробки передач.

При выезде с парковки также рекомендуется соблюдать определенный порядок действий, включая нажатие на педаль тормоза перед снятием ручника, чтобы избежать возможного откатывания автомобиля на уклоне.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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