Автоэксперт Попов сообщил, как избежать обмана при ремонте автомашины в автосервисе

Эксперт по автомобилям, Дмитрий Попов, делился с iReactor опытом избегания обмана в автосервисах, где часто добавляют ненужные услуги и детали к чеку.
Попов подчеркнул, что многие водители, не имея достаточных знаний, сталкиваются с этой проблемой из-за непонимания происходящего с их автомобилем.
Он предостерег от афер с ненужными операциями и ремонтом без необходимости, которые могут быть включены в счет без предварительного согласия клиента. Попов предложил использовать маркер для пометки узлов и деталей, которые требуется заменить, чтобы предотвратить добавление ненужных работ
. Он также подчеркнул важность проверки качества ремонта на месте, рассказав о своем опыте с забытым шагом при замене сцепления на одном из его автомобилей.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м