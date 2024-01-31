Автоэксперт Попов сообщил, как избежать обмана при ремонте автомашины в автосервисе

Избегайте обмана: советы эксперта по защите от недобросовестных автосервисов

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Эксперт по автомобилям, Дмитрий Попов, делился с iReactor опытом избегания обмана в автосервисах, где часто добавляют ненужные услуги и детали к чеку.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Попов подчеркнул, что многие водители, не имея достаточных знаний, сталкиваются с этой проблемой из-за непонимания происходящего с их автомобилем.

Он предостерег от афер с ненужными операциями и ремонтом без необходимости, которые могут быть включены в счет без предварительного согласия клиента. Попов предложил использовать маркер для пометки узлов и деталей, которые требуется заменить, чтобы предотвратить добавление ненужных работ

. Он также подчеркнул важность проверки качества ремонта на месте, рассказав о своем опыте с забытым шагом при замене сцепления на одном из его автомобилей.