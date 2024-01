Автоэксперт назвал два города, где автомобили ржавеют быстрее всего

Автомобильный эксперт Петр Баканов предупреждает о серьезной проблеме коррозии кузовов автомобилей в крупнейших городах России, где для борьбы с льдом на дорогах широко используется песчано-солевая смесь.

Фото: openverse by Petr Magera is licensed under CC BY 2.0