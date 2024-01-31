Автоэксперт назвал два города, где автомобили ржавеют быстрее всего

Автомобильный эксперт Петр Баканов предупреждает о серьезной проблеме коррозии кузовов автомобилей в крупнейших городах России, где для борьбы с льдом на дорогах широко используется песчано-солевая смесь.
Москва, Санкт-Петербург и другие города с интенсивным движением сталкиваются с ускоренным процессом ржавления кузовов из-за большого количества реагентов. Южные города реже подвержены этой проблеме, в то время как в районах Крайнего Севера ее вообще не существует.
Эксперт рекомендует частое мытье машин в регионах с высоким содержанием реагентов, поскольку дорожная соль, проникая через микротрещины в краске, вызывает коррозию и мутность лакокрасочного покрытия.
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