Автоэксперты перечислил 3 главные ошибки при мойке автомашины

Эксперты журнала "За рулем" предоставили несколько ценных советов по эффективному и экономичному мытью автомобиля.
Они рекомендуют избегать мойки под прямыми солнечными лучами, так как высыхание автомобиля в сильную жару может создать разводы и повлиять на химические вещества в чистящих средствах.
Предварительная мойка с использованием пенного очистителя также считается важным этапом, особенно если отсутствует мойка высокого давления.
Использование двух отдельных ведер — одного с моющим средством и водой, а другого с чистой водой, сеть на дне ведра для задерживания грязи — является оптимальным методом при ручной мойке автомобиля, чтобы предотвратить повреждение лакокрасочного покрытия.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м