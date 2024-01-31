Автоэксперты перечислил 3 главные ошибки при мойке автомашины

Экспертные советы: эффективные и бюджетные способы мытья автомобиля

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Эксперты журнала "За рулем" предоставили несколько ценных советов по эффективному и экономичному мытью автомобиля.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Они рекомендуют избегать мойки под прямыми солнечными лучами, так как высыхание автомобиля в сильную жару может создать разводы и повлиять на химические вещества в чистящих средствах.

Предварительная мойка с использованием пенного очистителя также считается важным этапом, особенно если отсутствует мойка высокого давления.

Использование двух отдельных ведер — одного с моющим средством и водой, а другого с чистой водой, сеть на дне ведра для задерживания грязи — является оптимальным методом при ручной мойке автомобиля, чтобы предотвратить повреждение лакокрасочного покрытия.