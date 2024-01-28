Автоэксперты перечислили 5 простых способов спасти вариатор от перегрева

Эксперты портала NJcar предоставили пять способов увеличения ресурса бесступенчатой автоматической коробки передач, известной как вариатор.
Рекомендации включают установку дополнительного радиатора охлаждения, регулярную очистку штатного радиатора, осторожный стиль вождения, обеспечение правильной вентиляции подкапотного пространства и перевод селектора в положение "нейтраль" при продолжительных остановках.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м