Почему рычаг АКПП заменили электронными кнопками и джойстиками?

Почему селекторы автоматической коробки передач стали компактнее и электронными

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Эксперты портала NJcar рассказали о том, почему за последние годы изменился вид селекторов автоматической коробки передач (АКПП). Ранее использовались два основных типа рычагов, различающихся расположением и конструкцией. Американские производители предпочитали устанавливать рычаг под рулем, освобождая место между сиденьями. В Европе и Японии селектор располагался между передними сиденьями.

Фото: openverse by Lucinho Photography is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

В настоящее время всё больше автопроизводителей предпочитают использовать полностью электронные селекторы АКПП в виде кнопок или джойстиков. Это решение считается более надежным, так как не содержит механических деталей и обеспечивает удобное и компактное размещение в автомобиле. Электронные селекторы также предотвращают случайные переключения, требуя определенных условий для активации режимов движения.