Стало известно, нажав на какую кнопку в автомобиле, можно добавить управляемости зимой

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Почему опытные водители отключают ESP зимой: объяснение экспертов

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Авто

Система стабилизации (ESP) в современных автомобилях предназначена для поддержания устойчивости на дороге, предотвращая пробуксовку колес и управляя подачей топлива.

Почему опытные водители отключают ESP зимой: объяснение экспертов
Фото: openverse by gruntzooki is licensed under CC BY-SA 2.0

Однако многие опытные водители предпочитают отключать ESP зимой из-за того, что система может ограничивать разгон и уменьшать уверенность в движении по снегу или на скользкой дороге. Отключение ESP позволяет водителям получить больший контроль над автомобилем, особенно в условиях зимней езды.

Эксперты также отмечают, что опытные водители могут использовать отключение ESP для выполнения управляемого заноса или выезда из сугроба.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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