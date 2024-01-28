Стало известно, нажав на какую кнопку в автомобиле, можно добавить управляемости зимой

Система стабилизации (ESP) в современных автомобилях предназначена для поддержания устойчивости на дороге, предотвращая пробуксовку колес и управляя подачей топлива.
Однако многие опытные водители предпочитают отключать ESP зимой из-за того, что система может ограничивать разгон и уменьшать уверенность в движении по снегу или на скользкой дороге. Отключение ESP позволяет водителям получить больший контроль над автомобилем, особенно в условиях зимней езды.
Эксперты также отмечают, что опытные водители могут использовать отключение ESP для выполнения управляемого заноса или выезда из сугроба.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.