Стало известно, нажав на какую кнопку в автомобиле, можно добавить управляемости зимой

Почему опытные водители отключают ESP зимой: объяснение экспертов

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Система стабилизации (ESP) в современных автомобилях предназначена для поддержания устойчивости на дороге, предотвращая пробуксовку колес и управляя подачей топлива.

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Однако многие опытные водители предпочитают отключать ESP зимой из-за того, что система может ограничивать разгон и уменьшать уверенность в движении по снегу или на скользкой дороге. Отключение ESP позволяет водителям получить больший контроль над автомобилем, особенно в условиях зимней езды.

Эксперты также отмечают, что опытные водители могут использовать отключение ESP для выполнения управляемого заноса или выезда из сугроба.