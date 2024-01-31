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Как прогреть механическую коробку передач на автомашине?

Как прогреть механическую коробку передач: советы от эксперта "За рулем"

0:29
Авто

Эксперт "За рулем" Алексей Ревин рассказал, что прогрев механической коробки передач на автомобиле не предусмотрен из-за ее конструктивных особенностей.

Как прогреть механическую коробку передач: советы от эксперта "За рулем"
Фото: openverse by mangopulp2008 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

В отличие от автоматической коробки передач (АКПП), у механической коробки (МКПП) загустевшее масло менее критично, но может затруднить переключение передач на холодной машине.

Эксперт рекомендует короткую поездку с частыми переключениями передач для улучшения работы "механики" в холодную погоду.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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