Как прогреть механическую коробку передач на автомашине?

Эксперт "За рулем" Алексей Ревин рассказал, что прогрев механической коробки передач на автомобиле не предусмотрен из-за ее конструктивных особенностей.
В отличие от автоматической коробки передач (АКПП), у механической коробки (МКПП) загустевшее масло менее критично, но может затруднить переключение передач на холодной машине.
Эксперт рекомендует короткую поездку с частыми переключениями передач для улучшения работы "механики" в холодную погоду.
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