Что нужно делать, чтобы автомобиль не сгнил

Эксперт издания "За рулем" Михаил Колодочкин рекомендует провести антикоррозийную обработку автомобиля для защиты от влаги и реагентов, особенно в условиях зимы и активного использования реагентов на дорогах городов.
Он отметил, что для новых автомобилей вопрос антикоррозийной обработки может быть менее актуальным, но для долгосрочной эксплуатации авто проведение этой процедуры является целесообразным.
Эксперт подчеркнул, что лучше доверить антикоррозийную обработку профессионалам в специализированных центрах, которые используют разнообразные средства для защиты кузова.
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