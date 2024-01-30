Что нужно делать, чтобы автомобиль не сгнил

Автоэксперт Колодочкин: нужно провести антикоррозийную обработку автомобиля для защиты от реагентов

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Эксперт издания "За рулем" Михаил Колодочкин рекомендует провести антикоррозийную обработку автомобиля для защиты от влаги и реагентов, особенно в условиях зимы и активного использования реагентов на дорогах городов.

Фото: openverse by Beautiful Faces of Berlin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Он отметил, что для новых автомобилей вопрос антикоррозийной обработки может быть менее актуальным, но для долгосрочной эксплуатации авто проведение этой процедуры является целесообразным.

Эксперт подчеркнул, что лучше доверить антикоррозийную обработку профессионалам в специализированных центрах, которые используют разнообразные средства для защиты кузова.