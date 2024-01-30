Почему автомобили чаще загораются зимой: объяснение экспертов

Автоэксперты разъяснили, почему зимой увеличивается риск возгорания автомашины

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Эксперты портала NJcar пояснили, почему автомобили чаще загораются зимой без внешнего воздействия.

Фото: openverse by Martin Lopatka is licensed under CC BY-SA 2.0

Одной из основных причин является использование сигнализаций с функцией автозапуска, что может привести к коротким замыканиям из-за перебоев в работе электроники.

Дешевый антифриз также может способствовать самопроизвольному возгоранию из-за возгорания при низких температурах.

Другие факторы включают дубление резиновых шлангов, утечки топлива из-за замерзших материалов, а также проблемы с зажиганием и форсунками при холодном пуске.