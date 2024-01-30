Почему автомобили чаще загораются зимой: объяснение экспертов

Эксперты портала NJcar пояснили, почему автомобили чаще загораются зимой без внешнего воздействия.
Одной из основных причин является использование сигнализаций с функцией автозапуска, что может привести к коротким замыканиям из-за перебоев в работе электроники.
Дешевый антифриз также может способствовать самопроизвольному возгоранию из-за возгорания при низких температурах.
Другие факторы включают дубление резиновых шлангов, утечки топлива из-за замерзших материалов, а также проблемы с зажиганием и форсунками при холодном пуске.
Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.