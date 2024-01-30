На чём везде проедешь? названы три лучших кроссовера для зимних дорог

Эксперты "За рулем" назвали лучшие кроссоверы для зимних поездок

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Эксперты портала "За рулем" представили список лучших кроссоверов для зимних поездок, основываясь на отзывах пользователей сервиса "СберАвто".

Фото: openverse by ROCostiTheBunnyCZ is licensed under CC BY-SA 4.0

В списке выделяются Haval Dargo, Geely Atlas Pro и Chery Tiggo 8 Pro Max. Оценка моделей проводилась по параметрам проходимости, надежности и другим важным критериям для зимней эксплуатации.

Эксперты также дали советы потенциальным покупателям, подчеркивая важность полного привода, большого дорожного просвета и предпочтение бензиновым двигателям для лучшей адаптации к зимним условиям.