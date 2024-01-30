На чём везде проедешь? названы три лучших кроссовера для зимних дорог

Эксперты портала "За рулем" представили список лучших кроссоверов для зимних поездок, основываясь на отзывах пользователей сервиса "СберАвто".
В списке выделяются Haval Dargo, Geely Atlas Pro и Chery Tiggo 8 Pro Max. Оценка моделей проводилась по параметрам проходимости, надежности и другим важным критериям для зимней эксплуатации.
Эксперты также дали советы потенциальным покупателям, подчеркивая важность полного привода, большого дорожного просвета и предпочтение бензиновым двигателям для лучшей адаптации к зимним условиям.
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