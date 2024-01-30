Автомашины с передним приводом зимой опаснее, чем заднеприводные

Эксперты объяснили, почему в зимний период езда на авто с передним приводом опаснее

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Эксперты автомобильного портала NJcar рассмотрели особенности вождения на автомобилях с передним и задним приводом в зимний период.

По их мнению, переднеприводные автомобили, хотя и имеют более эффективное разгоняющееся движение на скользкой дороге, сталкиваются с проблемой управляемости, особенно на высоких скоростях.

В то время как автомобили с задним приводом обладают более предсказуемым поведением при заносе, что может обеспечить более безопасное вождение на скользкой дороге. Неподготовленному водителю заднеприводный автомобиль проще вывести из заноса, чем переднеприводный.

Однако, следует учитывать, что автомобили с задним приводом менее эффективны в разгоне на скользкой дороге, что требует осторожности в управлении на низких скоростях.