Автоэксперты предупредили: реальный расход топлива зимой увеличивается на 30%

Реальный расход топлива Kia Rio и Hyundai Solaris: что говорят отзывы владельцев

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При выборе автомобиля многие потенциальные покупатели обращают внимание на указанные производителями цифры расхода топлива. Однако, как показывает анализ более 500 отзывов владельцев Kia Rio и Hyundai Solaris 2018 года, реальный расход может значительно отличаться от заявленных характеристик.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

При использовании кондиционера и качественного бензина летом реальный расход оказывается лишь на 10% выше официальных данных. Однако в зимних условиях этот показатель может увеличиваться на 30%.

Потенциальным покупателям рекомендуется учитывать эти факторы при принятии решения о приобретении автомобиля.