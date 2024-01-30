Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блинкен признал, что власти США заметили последствия отсутствия военной помощи Украине на поле боя
Посол Келин: Трасс выбежала из кабинета во время разговора об СВО
Охотничий инстинкт: почему без поводка собаки могут преследовать кошек и как этого избежать
Диетолог Редина рассказала, почему сахарозаменители опасны для детей
Распространённые ошибки в тренажёрном зале
10 ответов на самые популярные вопросы о менструальных чашах
Врач Волкова: эти 3 продукта точно нельзя себе запрещать
Подсчитано число зарплат для покупки квартиры в России
Шакшука — популярная израильская яичница с помидорами, луком и болгарским перцем
Автоэксперты предупредили: реальный расход топлива зимой увеличивается на 30%

Реальный расход топлива Kia Rio и Hyundai Solaris: что говорят отзывы владельцев

0:40
Авто

При выборе автомобиля многие потенциальные покупатели обращают внимание на указанные производителями цифры расхода топлива. Однако, как показывает анализ более 500 отзывов владельцев Kia Rio и Hyundai Solaris 2018 года, реальный расход может значительно отличаться от заявленных характеристик.

Реальный расход топлива Kia Rio и Hyundai Solaris: что говорят отзывы владельцев
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

При использовании кондиционера и качественного бензина летом реальный расход оказывается лишь на 10% выше официальных данных. Однако в зимних условиях этот показатель может увеличиваться на 30%.

Потенциальным покупателям рекомендуется учитывать эти факторы при принятии решения о приобретении автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Солнечная вспышка высокого класса нарушила радиосвязь на Земле

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Попрощайтесь с жиром на животе: пять лучших упражнений помогут в этом
Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка
Простой и эффективный народный метод проращивания семян заменит дорогостоящие препараты
Дональд Трамп уже победил, и в этом ему тайно помогла администрация Джо Байдена Дмитрий Плотников Версия гибели российского Ил-76 под Белгородом: виноват ЗРК "Пэтриот", установленный на ж/д платформе Андрей Николаев В Центральном доме офицеров проходит выставка "И грянул салют над Невою!" Анжела Якубовская
Коррозия, утечка масла, поломки: как понять, что пора продавать свой автомобиль
Три мифа о механической коробке передач: факты, которые стоит знать каждому водителю
Анфиса Чехова показала 12-летнего красавца-сына Соломона
Анфиса Чехова показала 12-летнего красавца-сына Соломона
Последние материалы
Опасные породы собак: какие собаки могут проявлять агрессивное поведение
Focus: Зеленскому надо первому сесть за пока ещё свободный стол переговоров
Семенович объяснила, почему нуждается в отдыхе на Мальдивах
Врач Каримова рассказала, кому нельзя пить кофе
Как быстро и безопасно очистить автомобиль от снега и льда
Выращиваете укроп? А вы знаете, как его хранить?
Режим питания панический: как помочь организму справиться со стрессовым перееданием или потерей аппетита
В Египте изменили процедуру оплаты визового сбора для въезда
Русский дух: пять парфюмерных марок родом из России
Кардиолог Закиев предостерёг от необоснованного употребления аспирина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников