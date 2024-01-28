Лучше не подспускать: в чем опасность низкого давления в шинах

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Автоэксперт Растеряев рассказал об опасности низкого давления в шинах в морозы

0:31
Авто

Известный шинный эксперт и редактор "Авторевю" Олег Растеряев предупреждает о опасностях низкого давления в шинах в условиях морозов.

Автоэксперт Растеряев рассказал об опасности низкого давления в шинах в морозы
Фото: openverse by siRRonWong is licensed under CC BY 2.0

В морозы давление в шинах может резко снизиться, что может привести к возникновению дорожно-транспортных происшествий. Рекомендуется проверять давление в шинах не реже одного раза в неделю.

Эксперт подчеркивает, что даже автомобили с датчиками давления могут не всегда точно указывать его значение, поэтому регулярная проверка важна для безопасности на дороге.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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