Лучше не подспускать: в чем опасность низкого давления в шинах

Известный шинный эксперт и редактор "Авторевю" Олег Растеряев предупреждает о опасностях низкого давления в шинах в условиях морозов.
В морозы давление в шинах может резко снизиться, что может привести к возникновению дорожно-транспортных происшествий. Рекомендуется проверять давление в шинах не реже одного раза в неделю.
Эксперт подчеркивает, что даже автомобили с датчиками давления могут не всегда точно указывать его значение, поэтому регулярная проверка важна для безопасности на дороге.
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