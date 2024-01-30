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Водителям в РФ дали универсальный совет, сколько прогревать двигатель автомашины зимой

Автосайт "За рулем" дает водителям РФ совет, сколько нужно прогревать двигатель зимой

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Автосайт "За рулем" предоставил водителям в России универсальный совет по прогреву двигателя зимой. Напоминается, что холодный двигатель нельзя нагружать, так как это сокращает его ресурс.

Даже в отсутствие указателя температуры на некоторых автомобилях можно определить, что двигатель прогрелся, следя за стрелкой тахометра.

Советуется устанавливать бортовой компьютер или адаптер ELM 327 для получения более точной информации о температуре двигателя.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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