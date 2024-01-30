Водителям в РФ дали универсальный совет, сколько прогревать двигатель автомашины зимой

Автосайт "За рулем" дает водителям РФ совет, сколько нужно прогревать двигатель зимой

0:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Автосайт "За рулем" предоставил водителям в России универсальный совет по прогреву двигателя зимой. Напоминается, что холодный двигатель нельзя нагружать, так как это сокращает его ресурс.

Даже в отсутствие указателя температуры на некоторых автомобилях можно определить, что двигатель прогрелся, следя за стрелкой тахометра.

Советуется устанавливать бортовой компьютер или адаптер ELM 327 для получения более точной информации о температуре двигателя.