Водителям в РФ дали универсальный совет, сколько прогревать двигатель автомашины зимой

Автосайт "За рулем" предоставил водителям в России универсальный совет по прогреву двигателя зимой. Напоминается, что холодный двигатель нельзя нагружать, так как это сокращает его ресурс.
Даже в отсутствие указателя температуры на некоторых автомобилях можно определить, что двигатель прогрелся, следя за стрелкой тахометра.
Советуется устанавливать бортовой компьютер или адаптер ELM 327 для получения более точной информации о температуре двигателя.
Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.