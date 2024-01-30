Электронные системы и полный привод не спасут при превышении скорости зимой

Почему электронные помощники и полный привод не гарантируют безопасность при превышении скорости зимой

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Эксперты портала NJcar предупреждают водителей о том, что даже с полным приводом и современными системами безопасности не стоит превышать скорость зимой.

Фото: TG-канал Андрея Воробьёва

На гололеде и в условиях снегопада сцепление шин с дорожным покрытием существенно ухудшается, и превышение скорости может привести к потере управления над автомобилем.

Модернизированные системы безопасности и полный привод обеспечивают определенные преимущества, но при высоких скоростях эффективность этих систем снижается. Водителям рекомендуется адаптировать свою скорость движения к сложным погодным условиям и быть внимательными на дороге.