Электронные системы и полный привод не спасут при превышении скорости зимой

Эксперты портала NJcar предупреждают водителей о том, что даже с полным приводом и современными системами безопасности не стоит превышать скорость зимой.
На гололеде и в условиях снегопада сцепление шин с дорожным покрытием существенно ухудшается, и превышение скорости может привести к потере управления над автомобилем.
Модернизированные системы безопасности и полный привод обеспечивают определенные преимущества, но при высоких скоростях эффективность этих систем снижается. Водителям рекомендуется адаптировать свою скорость движения к сложным погодным условиям и быть внимательными на дороге.
Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.