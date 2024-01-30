Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Мясников назвал продукты, которые продлевают жизнь
Врач Калошина: высокий аппетит может быть сигналом сбоев в организме
В ГИБДД рассказали о деталях, замена которых без разрешения грозит штрафом
Что съесть, чтобы похудеть: эффективные альтернативы экстремальным диетам
Автоэксперт Носко посоветовал не греть мотор, если не нужно никуда ехать
Врач Королева: уменьшение желудка дает временный эффект и вызывает проблемы ЖКТ
Город засыпает: ﻿магниевая ванна, крем с мелатонином и другие продукты для крепкого сна
Как сделать идеальную форму бровей самостоятельно — 5 простых шагов
Эксперты назвали моторное масло, которое поможет устранить "масложор"
Электронные системы и полный привод не спасут при превышении скорости зимой

Почему электронные помощники и полный привод не гарантируют безопасность при превышении скорости зимой

0:37
Авто

Эксперты портала NJcar предупреждают водителей о том, что даже с полным приводом и современными системами безопасности не стоит превышать скорость зимой.

Почему электронные помощники и полный привод не гарантируют безопасность при превышении скорости зимой
Фото: TG-канал Андрея Воробьёва

На гололеде и в условиях снегопада сцепление шин с дорожным покрытием существенно ухудшается, и превышение скорости может привести к потере управления над автомобилем.

Модернизированные системы безопасности и полный привод обеспечивают определенные преимущества, но при высоких скоростях эффективность этих систем снижается. Водителям рекомендуется адаптировать свою скорость движения к сложным погодным условиям и быть внимательными на дороге.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Солнечная вспышка высокого класса нарушила радиосвязь на Земле

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Попрощайтесь с жиром на животе: пять лучших упражнений помогут в этом
Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка
Простой и эффективный народный метод проращивания семян заменит дорогостоящие препараты
Дональд Трамп уже победил, и в этом ему тайно помогла администрация Джо Байдена Дмитрий Плотников Версия гибели российского Ил-76 под Белгородом: виноват ЗРК "Пэтриот", установленный на ж/д платформе Андрей Николаев В Центральном доме офицеров проходит выставка "И грянул салют над Невою!" Анжела Якубовская
Три мифа о механической коробке передач: факты, которые стоит знать каждому водителю
Коррозия, утечка масла, поломки: как понять, что пора продавать свой автомобиль
Анфиса Чехова показала 12-летнего красавца-сына Соломона
Анфиса Чехова показала 12-летнего красавца-сына Соломона
Последние материалы
Врач Калошина: высокий аппетит может быть сигналом сбоев в организме
В ГИБДД рассказали о деталях, замена которых без разрешения грозит штрафом
Что съесть, чтобы похудеть: эффективные альтернативы экстремальным диетам
Автоэксперт Носко посоветовал не греть мотор, если не нужно никуда ехать
Врач Королева: уменьшение желудка дает временный эффект и вызывает проблемы ЖКТ
Город засыпает: ﻿магниевая ванна, крем с мелатонином и другие продукты для крепкого сна
Как сделать идеальную форму бровей самостоятельно — 5 простых шагов
Эксперты назвали моторное масло, которое поможет устранить "масложор"
Диетолог Найду: для здоровья мозга необходимы клетчатка и полифенолы
Ничто не вечно: как эффективно удалять татуировки и татуаж
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников