Почему она так "ест": как снизить расход топлива зимой

Автоэксперт Ревин сообщил, как снизить расход топлива на автомобиле зимой

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Автоэксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин дает советы о том, как снизить расход топлива на автомобиле в зимний период.

Среди рекомендаций — экономия на прогреве двигателя без фанатизма, полная очистка автомобиля от снега, использование масла для зимнего сезона, избавление от лишних вещей в салоне, снятие багажника на крыше в холодную погоду и использование автомобильного одеяла для сохранения тепла в моторном отсеке.

Эти простые шаги могут помочь в улучшении эффективности топливопотребления в условиях зимнего периода.