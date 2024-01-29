Почему она так "ест": как снизить расход топлива зимой

Автоэксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин дает советы о том, как снизить расход топлива на автомобиле в зимний период.
Среди рекомендаций — экономия на прогреве двигателя без фанатизма, полная очистка автомобиля от снега, использование масла для зимнего сезона, избавление от лишних вещей в салоне, снятие багажника на крыше в холодную погоду и использование автомобильного одеяла для сохранения тепла в моторном отсеке.
Эти простые шаги могут помочь в улучшении эффективности топливопотребления в условиях зимнего периода.
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