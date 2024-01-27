Россиянам объяснили, почему ГИБДД начал чаще останавливать старые автомашины

Старые автомобили стали чаще останавливать: почему так

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Владельцев старых автомобилей в РФ предупредили о внимании к техническому состоянию, несмотря на отмену обязательного техосмотра

Фото: openverse.org by amalakar is licensed under CC BY 2.0.

Эксплуатация старых автомобилей в России не подлежит запрету, так как обязательный техосмотр был отменен, став добровольным в большинстве случаев. Однако эксперты рекомендуют владельцам старых машин сохранять внимание к техническому состоянию.

Даже без обязательного техосмотра, сотрудники ГИБДД могут осматривать автомобили на дороге и принимать меры при выявлении видимых неисправностей.

Водителям старых автомобилей рекомендуется поддерживать их в исправном состоянии, чтобы избежать проблем с ГИБДД и обеспечить безопасность на дорогах.