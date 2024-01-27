Россиянам объяснили, почему ГИБДД начал чаще останавливать старые автомашины

Владельцев старых автомобилей в РФ предупредили о внимании к техническому состоянию, несмотря на отмену обязательного техосмотра
Эксплуатация старых автомобилей в России не подлежит запрету, так как обязательный техосмотр был отменен, став добровольным в большинстве случаев. Однако эксперты рекомендуют владельцам старых машин сохранять внимание к техническому состоянию.
Даже без обязательного техосмотра, сотрудники ГИБДД могут осматривать автомобили на дороге и принимать меры при выявлении видимых неисправностей.
Водителям старых автомобилей рекомендуется поддерживать их в исправном состоянии, чтобы избежать проблем с ГИБДД и обеспечить безопасность на дорогах.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.