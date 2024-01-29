Дальше не поедет: порядок действий при заглохшем автомобиле во время снегопада

Автоэксперт Солдунов: что делать, если машина сломалась на дороге во время сильного снегопада

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В случае, когда автомобиль остановился на дороге во время сильного снегопада, водителям следует следовать правилам дорожного движения и проявлять солидарность.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Председатель Всероссийского общества автомобилистов, Валерий Солдунов, подчеркнул важность выставления знака аварийной остановки, вызова аварийной службы или эвакуатора, включения габаритных огней для увеличения видимости.

В случае невозможности вызова эвакуатора, эксперт советует обращаться за помощью к друзьям и полагаться на дружественную поддержку других водителей.

Также рекомендуется иметь теплый плед в салоне автомобиля для согрева в случае длительного ожидания помощи.