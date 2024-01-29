Дальше не поедет: порядок действий при заглохшем автомобиле во время снегопада

В случае, когда автомобиль остановился на дороге во время сильного снегопада, водителям следует следовать правилам дорожного движения и проявлять солидарность.
Председатель Всероссийского общества автомобилистов, Валерий Солдунов, подчеркнул важность выставления знака аварийной остановки, вызова аварийной службы или эвакуатора, включения габаритных огней для увеличения видимости.
В случае невозможности вызова эвакуатора, эксперт советует обращаться за помощью к друзьям и полагаться на дружественную поддержку других водителей.
Также рекомендуется иметь теплый плед в салоне автомобиля для согрева в случае длительного ожидания помощи.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.