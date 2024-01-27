В России резко выросли продажи автомобилей с пробегом в кредит

Доля кредитов на подержанные автомобили в России выросла вдвое

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По данным исследования "Открытия Авто", в 2023 году доля кредитов, выданных на покупку подержанных автомобилей на российском рынке, увеличилась вдвое и составила 15% от общего объема продаж.

Фото: openverse by janandersen_dk is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Совокупный объем выданных кредитов на подержанные автомобили в 2023 году почти утроился и составил почти 890 млрд рублей.

Несмотря на рост этого сегмента, эксперты ожидают постепенное сокращение доли кредитов на подержанные авто, поскольку рынок постепенно будет насыщаться новыми автомобилями.