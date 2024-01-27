В России резко выросли продажи автомобилей с пробегом в кредит

По данным исследования "Открытия Авто", в 2023 году доля кредитов, выданных на покупку подержанных автомобилей на российском рынке, увеличилась вдвое и составила 15% от общего объема продаж.
Совокупный объем выданных кредитов на подержанные автомобили в 2023 году почти утроился и составил почти 890 млрд рублей.
Несмотря на рост этого сегмента, эксперты ожидают постепенное сокращение доли кредитов на подержанные авто, поскольку рынок постепенно будет насыщаться новыми автомобилями.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.