Запад занервничал: китайцы в лидерах экспорта автомобилей

Китай стал крупнейшим мировым экспортёром автомобилей, вызывая беспокойство среди западных политик

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Китай обошел Японию и стал крупнейшим мировым экспортером автомобилей, что вызывает беспокойство среди западных политик. Рост китайского автомобильного экспорта вызывает тревогу в связи с сокращениями на рынке труда, которые ассоциируются с этим явлением.

Фото: Openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Некоторые эксперты, однако, утверждают, что опасения относительно доминирования китайских автомобилей на рынках Европы и США пока не обоснованы. Одной из причин низкой стоимости китайских автомобилей является их ограниченная дилерская сеть и отсутствие гарантийных обязательств, что делает их доступнее конкурентов.

Несмотря на это, рост китайского автопрома поддерживают факторы, такие как наличие критически важных компонентов для производства электрокаров и развитое производство микроэлектроники.