Китай обошел Японию и стал крупнейшим мировым экспортером автомобилей, что вызывает беспокойство среди западных политик. Рост китайского автомобильного экспорта вызывает тревогу в связи с сокращениями на рынке труда, которые ассоциируются с этим явлением.
Некоторые эксперты, однако, утверждают, что опасения относительно доминирования китайских автомобилей на рынках Европы и США пока не обоснованы. Одной из причин низкой стоимости китайских автомобилей является их ограниченная дилерская сеть и отсутствие гарантийных обязательств, что делает их доступнее конкурентов.
Несмотря на это, рост китайского автопрома поддерживают факторы, такие как наличие критически важных компонентов для производства электрокаров и развитое производство микроэлектроники.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.