Эксперт автоиндустрии, Андрей Дорофеев, предупреждает о возможном оттоке китайских марок с российского автомобильного рынка в 2024 году.
Согласно его анализу, избыток китайских брендов и моделей на рынке, а также низкий спрос со стороны покупателей могут вынудить некоторые марки покинуть Россию.
В первую очередь, эксперт указывает на электрические бренды, но также называет несколько марок, которые, по его мнению, столкнутся с трудностями сохранения позиций на рынке, такие как Skywell, Ora, Oting, Haima, Avatr, YangWang, M-Hero, Exlantix, Rising.
Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.