"Китайцы" уйдут: почему так произойдет?

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Эксперт Дорофеев: не все китайские автомобильные бренды останутся на российском рынке

0:40
Авто

Эксперт автоиндустрии, Андрей Дорофеев, предупреждает о возможном оттоке китайских марок с российского автомобильного рынка в 2024 году.

Эксперт Дорофеев: не все китайские автомобильные бренды останутся на российском рынке
Фото: Wikipedia by Anonymousfox36 is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно его анализу, избыток китайских брендов и моделей на рынке, а также низкий спрос со стороны покупателей могут вынудить некоторые марки покинуть Россию.

В первую очередь, эксперт указывает на электрические бренды, но также называет несколько марок, которые, по его мнению, столкнутся с трудностями сохранения позиций на рынке, такие как Skywell, Ora, Oting, Haima, Avatr, YangWang, M-Hero, Exlantix, Rising.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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