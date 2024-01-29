"Китайцы" уйдут: почему так произойдет?

Эксперт Дорофеев: не все китайские автомобильные бренды останутся на российском рынке

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Эксперт автоиндустрии, Андрей Дорофеев, предупреждает о возможном оттоке китайских марок с российского автомобильного рынка в 2024 году.

Фото: Wikipedia by Anonymousfox36 is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно его анализу, избыток китайских брендов и моделей на рынке, а также низкий спрос со стороны покупателей могут вынудить некоторые марки покинуть Россию.

В первую очередь, эксперт указывает на электрические бренды, но также называет несколько марок, которые, по его мнению, столкнутся с трудностями сохранения позиций на рынке, такие как Skywell, Ora, Oting, Haima, Avatr, YangWang, M-Hero, Exlantix, Rising.