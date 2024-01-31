Проблемы с маслом: что каждый водитель должен знать о замене и выборе моторных масел

Эксперты развеяли самые распространенные мифы о моторном масле

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Каждый водитель осведомлен о том, что замена моторного масла вовремя и выбор правильной смазки способствуют увеличению срока службы двигателя. Однако в связи с ростом стоимости импортных масел и появлением многочисленных поддельных товаров водителям приходится экономить, переходя на более доступные отечественные масла.

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Эксперты портала njcar.ru выявили наиболее распространенные заблуждения и ошибки, связанные с выбором и применением моторных масел.

Многие водители утверждают, что при невысоком пробеге автомобиля или его ограниченной эксплуатации можно увеличить интервал замены масла. Это опасное заблуждение, поскольку масло со временем теряет свои характеристики, даже если автомобиль стоит без движения.

Окислительные процессы в смазке происходят независимо от работы двигателя.

Еще одним распространенным мифом является утверждение, что нельзя смешивать масла разных производителей. Однако при добавлении моторного масла важно следить за восстановлением необходимого уровня технической жидкости, придерживаясь рекомендованного в инструкции типа и вязкости смазки, вне зависимости от марки.

Третье заблуждение связано с внешними признаками масла, такими как цвет и запах. Некоторые считают темный цвет смазки основным критерием для немедленной замены. Однако в процессе эксплуатации двигателя в масло поступают продукты сгорания, придающие ему темный оттенок и изменяющие запах.

Важнее придерживаться рекомендаций производителя и соблюдать график замены моторного масла в зависимости от пробега и времени эксплуатации.

Некоторые водители верят, что масло в двигателе может прослужить гораздо дольше, чем указано в инструкции, рассматривая частую замену масла как маркетинговый ход производителей для увеличения прибыли. Важно понимать, что любое масло со временем теряет свои свойства, и отсутствие своевременной замены может существенно сократить срок службы двигателя.

Еще одним серьезным заблуждением является миф о том, что низкий уровень масла на щупе не оказывает негативного влияния на работу двигателя внутреннего сгорания.

На самом деле, при уменьшении уровня масла в картере растет риск масляного голодания в критических режимах работы двигателя, что, в конечном итоге, может привести к серьезным повреждениям и дорогостоящему ремонту.