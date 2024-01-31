Секреты безопасности: почему перевозка пассажиров в багажнике — плохая идея

Не редко владельцы внедорожников и универсалов, во время своих поездок на природу, перевозят нескольких пассажиров в багажнике, чтобы доставить их до живописных мест. Портал njcar. ru расспросил у представителя ГИБДД, что может произойти, если полицейский остановит такого водителя и выявит наличие людей в багажнике.
Недавно в Самаре произошел случай, когда группа друзей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, спокойно двигалась по улицам города на старом ВАЗ-2104 с открытым багажником, в котором находился ещё один пассажир.
В соответствии с Пунктом 22.8 Правил дорожного движения разрешено перевозить пассажиров только в салоне автомобиля, исключая случаи, когда пассажиры находятся в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в фургоне, но только на предназначенных для этого сиденьях.
При этом количество пассажиров не должно превышать указанное в технической документации к транспортному средству.
В соответствии со статьей 12.23 Кодекса об Административных Правонарушениях, нарушение правил перевозки людей, включая их перевозку вне кабины автомобиля, является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до семисот рублей.
Важно отметить, что багажник универсала или внедорожника в данном случае не рассматривается как салон автомобиля, поскольку он не оборудован стандартными сиденьями.
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