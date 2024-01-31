Водителям объяснили, почему не нужно бояться расхода моторного масла

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Все двигатели внутреннего сгорания, включая новые автомобили с небольшим пробегом, испытывают некоторый расход масла в процессе эксплуатации. Это происходит из-за того, что часть масла попадает в камеру сгорания и сгорает в процессе работы двигателя, как сообщает портал njcar.ru.

Фото: openverse.org by ATOMIC Hot Links is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

У новых автомобилей с минимальным пробегом этот процесс может быть почти незаметным, особенно при нормальном режиме движения на средних скоростях. Однако у старых машин потеря масла может быть заметной, требуя регулярной доливки.

Автопроизводители устанавливают средние стандарты для расхода моторного масла, которые считаются приемлемыми при спокойном стиле вождения. Однако при предпочтении владельцем высоких оборотов двигателя расход масла может значительно увеличиться.

Расход масла может различаться в зависимости от типа и состояния двигателя. Например, для новых бензиновых двигателей расход масла обычно составляет от 0,005% до 0,025% от общего объема топлива на каждые 100 литров. У старых бензиновых двигателей с большим пробегом этот показатель может достигать от 0,025% до 0,1%.

Для турбированных двигателей эти значения обычно выше: для новых турбодвигателей расход масла может достигать до 0,1%, а для более старых — от 0,1% до 0,3%. В случае дизельных двигателей, расход масла обычно находится в пределах 0,03% - 0,05% для новых и 0,2% - для старых двигателей.

Также следует учесть, что старение и износ уплотнительных элементов, таких как прокладки и маслосъемные колпачки, могут вызывать утечку масла. Ухудшение герметичности часто является причиной проблем с расходом масла и может быть связано с износом поршневых колец.

В целом, расход масла является естественным процессом работы двигателя. Однако резкое увеличение расхода масла может свидетельствовать о потенциальных проблемах в силовом агрегате. Часто причина увеличения расхода масла заключается в использовании несоответствующей смазки для данного двигателя.

Например, масло с низкой вязкостью может выгорать в цилиндрах, а слишком плотное масло может образовывать излишне густую пленку на внутренних стенках двигателя. Важно выбирать масло, соответствующее рекомендациям автопроизводителя для конкретного двигателя.