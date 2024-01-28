Воздушные фильтры автомобиля: чистить или менять

Автоэксперты рассказали, что делать с салонным филтром: менять или чистить

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Эксплуатационный ресурс воздушных фильтров в автомобиле ограничен, но может сокращаться в условиях повышенного загрязнения. Загрязненные фильтры могут негативно сказаться на работе двигателя, снижая производительность и эффективность.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Замена фильтров рекомендуется в соответствии с уровнем загрязнения. Существует возможность продувки воздушного фильтра сжатым воздухом, но частая замена бывает затратной. Эксперты рекомендуют тщательно выбивать и продувать фильтр, избегая контакта с мыльной водой, чтобы сохранить его эффективность.

Периодическая чистка воздушного фильтра системы впуска рекомендуется не реже раза в полгода. В то время как воздушный фильтр системы кондиционирования воздуха рекомендуется только менять.