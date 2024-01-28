В ГИБДД объяснили, почему категорически нельзя ставить дефлекторы на окна машины

Представитель ГИБДД рассказал, почему стоит отказаться от дефлекторов: нарушение аэродинамики

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В последние годы многие российские водители отказываются от установки дефлекторов на окна своих автомобилей, несмотря на их преимущества в защите салона от влаги и грязи.

Фото: openverse by Bindydad123 is licensed under CC BY-SA 4.0

Представитель ГИБДД объяснил, что установка дефлекторов может нарушить аэродинамику автомобиля, вызвать неприятные шумы в салоне и привести к другим проблемам.

Однако главной причиной отказа является нарушение законодательства, и сотрудники ДПС могут выписать штрафы в размере 500 рублей за использование несертифицированных дефлекторов. Повторные нарушения могут привести к более серьезным штрафам и даже временному лишению водительских прав.

Владельцам также могут быть затруднения при прохождении технического осмотра.