Медицинскую справку на водительские права отменили для многих россиян

Изменения в процедуре получения водительских прав: медицинские справки больше не требуются при определенных случаях

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ГИБДД внесла изменения в процедуру получения водительских прав в России. Теперь, при замене утерянных или поврежденных прав, изменении личных данных или получении международного водительского удостоверения, водителям не требуется предоставлять медицинскую справку.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Новая практика предусматривает напрямую запрос электронных медицинских справок у Минздрава. Медицинская комиссия теперь обязательна только при первичном получении водительских удостоверений, их замене после истечения срока действия, а также после пересдачи экзаменов при лишении прав за серьезные нарушения ПДД.

Эти изменения призваны снизить финансовые расходы и упростить процесс получения водительских прав для российских граждан.