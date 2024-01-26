Можете лишиться денег: почему нельзя "вырезать" катализатор у автомобиля

Вадим Стрельбицкий, директор департамента механического ремонта "Авилон Kia", предупреждает владельцев автомобилей о опасности удаления катализатора.
Катализатор предназначен для преобразования опасных выхлопных газов в менее вредные. Мелкие сервисные станции могут предлагать бесплатное удаление катализатора, так как он содержит драгоценные металлы, которые можно продать. Однако такие изменения в конструкции автомобиля являются опасными и незаконными во многих странах.
Удаление катализатора может привести к негативным последствиям, таким как увеличение загрязнения воздуха, получение штрафов и трудности при прохождении техосмотров. Кроме того, установка пламегасителя не решает проблему и может создавать более громкий и неприятный звук выхлопа, что снижает уровень комфорта и может вызывать негативные реакции от других участников дорожного движения.
Специалист рекомендует владельцам автомобилей всегда консультироваться у квалифицированных специалистов автосервиса по вопросам технического обслуживания и ремонта.
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