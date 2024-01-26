Можете лишиться денег: почему нельзя "вырезать" катализатор у автомобиля

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Автоэксперт Стрельбицкий предупредил о опасности удаления катализатора на автомобиле

1:04
Авто

Вадим Стрельбицкий, директор департамента механического ремонта "Авилон Kia", предупреждает владельцев автомобилей о опасности удаления катализатора.

Автоэксперт Стрельбицкий предупредил о опасности удаления катализатора на автомобиле
Фото: openverse by noricum is licensed under CC BY-SA 2.0

Катализатор предназначен для преобразования опасных выхлопных газов в менее вредные. Мелкие сервисные станции могут предлагать бесплатное удаление катализатора, так как он содержит драгоценные металлы, которые можно продать. Однако такие изменения в конструкции автомобиля являются опасными и незаконными во многих странах.

Удаление катализатора может привести к негативным последствиям, таким как увеличение загрязнения воздуха, получение штрафов и трудности при прохождении техосмотров. Кроме того, установка пламегасителя не решает проблему и может создавать более громкий и неприятный звук выхлопа, что снижает уровень комфорта и может вызывать негативные реакции от других участников дорожного движения.

Специалист рекомендует владельцам автомобилей всегда консультироваться у квалифицированных специалистов автосервиса по вопросам технического обслуживания и ремонта.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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