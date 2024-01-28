Машина-однодневка до первой аварии: что не так с китайскими машинами

Владельцы китайских гибридных автомобилей марки Li Auto столкнулись с проблемой, связанной с подушками безопасности и блокировкой электронных систем после разрядки аккумулятора.
По словам основателя компании "РоговМобиль" Дмитрия Рогова, машины при попадании в аварии с подушками безопасности превращаются в "кирпич", и даже в Китае для их активации необходимо везти автомобиль в сервис.
Отсутствие официальных дилеров и диагностического оборудования в России создает сложности для владельцев этих автомобилей. В статье также обсуждается стратегия компании Li Auto и её успехи на российском рынке, где бренд вышел на 10-е место по продажам в декабре 2023 года, продав 1968 автомобилей марки Li Auto.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.