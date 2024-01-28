Машина-однодневка до первой аварии: что не так с китайскими машинами

Китайские гибриды в РФ: новая проблема — с подушками безопасности

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Владельцы китайских гибридных автомобилей марки Li Auto столкнулись с проблемой, связанной с подушками безопасности и блокировкой электронных систем после разрядки аккумулятора.

Фото: openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY 4.0

По словам основателя компании "РоговМобиль" Дмитрия Рогова, машины при попадании в аварии с подушками безопасности превращаются в "кирпич", и даже в Китае для их активации необходимо везти автомобиль в сервис.

Отсутствие официальных дилеров и диагностического оборудования в России создает сложности для владельцев этих автомобилей. В статье также обсуждается стратегия компании Li Auto и её успехи на российском рынке, где бренд вышел на 10-е место по продажам в декабре 2023 года, продав 1968 автомобилей марки Li Auto.