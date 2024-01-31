Где ДПС не имеет права вас останавливать:законные ограничения и исключения

ГИБДД раскрыла места на дороге, где инспектор не может остановить нарушителя

Многие из нас хорошо знакомы с работой сотрудников ДПС, которые иногда создают дорожные пробки во время проверок на дорогах. Портал njcar.ru узнал от представителя ГИБДД, в каких местах сотрудникам ДПС запрещено останавливать автомобили.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Интересно, что эти запреты строго определены в административном регламенте МВД. Однако существует исключение из правила, которое разрешено в случаях крайней необходимости, например, для блокировки движения транспортного средства водителя, отказывающегося выполнять законные инструкции полицейских.

При обычных проверках на дорогах сотрудникам ГИБДД запрещено останавливать водителей на участках, где это противоречит Правилам дорожного движения (ПДД). Согласно закону, патруль ДПС не имеет права останавливать автомобилистов в тоннелях, на мостах, эстакадах, путепроводах, а также вблизи железнодорожных переездов и на трамвайных путях.

Кроме того, полицейским запрещено останавливать водителей на участках, где расстояние между разделяющей полосой или противоположным краем дороги и остановленным автомобилем составляет менее трех метров.

Это ограничение также распространяется на участки дорог с остановками общественного транспорта, опасными поворотами, пешеходными переходами, тротуарами и в случаях, когда видимость в одном из направлений составляет менее 100 метров.

Запрещено также проведение проверок транспортных средств в местах, где существует потенциальная опасность блокировки видимости дорожных знаков или светофоров для других участников движения.

Несмотря на это, сотрудники правопорядка не всегда соблюдают эти ограничения на практике, так как законодательство предоставляет им возможности отступлений в случаях реальной угрозы жизни и здоровью граждан, а также для защиты государственной и другой собственности.

Тем не менее, более предпочтительным методом остановки в любой локации является законное право сотрудников полиции использовать патрульный автомобиль с активированными специальными сигналами.

Это действие разрешено в любой ситуации, будь то предотвращение правонарушений или обеспечение общественной безопасности. В таких случаях владелец автомобиля не имеет права отказаться от указаний полицейских и обязан немедленно остановиться, даже если это противоречит ПДД.