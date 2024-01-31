ГИБДД назвала пять проблем с подвеской автомобиля, которые чаще всего приводят к аварии

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Недавно приобретенный автомобиль приносит владельцу радость от вождения. Высокая точность траектории и мгновенная реакция на вращение рулевого колеса создают неповторимые впечатления от управления машиной. Однако, после пройденных нескольких десятков тысяч километров, поведение транспортного средства на дороге начинает ухудшаться. Автомобиль теряет отзывчивость на повороты, может отклоняться при движении по неровностям и исказить заданное направление движения.

Фото: openverse by Phillip Pessar is licensed under CC BY 2.0

Портал njcar.ru выяснил у представителя ГИБДД, какие проблемы с ходовой частью машины чаще всего приводят к авариям.

Если автомобиль становится неустойчивым во время движения даже на ровной дороге, первое, что следует проверить - это регулировка углов схождения и развала передних колес, а также давление в шинах.

Изношенные амортизаторы также могут вызвать проблемы с устойчивостью транспортного средства на дороге. Если масло протекает из амортизатора, то колебания и вибрации во время движения не прекращаются, что может привести к резонансу и вызвать сильные тряски автомобиля.

Потеря стабильности автомобиля на дороге также может быть вызвана износом стабилизатора поперечной устойчивости. Если во время движения по неровностям вы слышите скрипы или стуки в подвеске, это свидетельствует о необходимости немедленного ремонта ходовой части. Износ деталей подвески часто приводит к люфту, искажая заданное направление движения автомобиля.

Отказ рулевой рейки и рулевых тяг также может негативно сказаться на устойчивости автомобиля на дороге. Наконечник рулевой тяги находится в пыльнике, который со временем может трескаться и пропускать грязь. Грязь и песок действуют как абразивы, вызывая серьезный износ и нарушение точности управления машиной или даже поломку узла.