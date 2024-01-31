Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Der Spiegel: "Мягкое увольнение Залужного, которое провалилось с треском"
Бизнесмена Карена Ванецяна задержали в Москве, но освобожден, выдача Армении не подлежит
Telegraph: Глава ГУР МО Украины Буданов анонсировал новое наступление ВСУ на весну
Увлажняющий тинт: что это такое и почему он тебе нужен
Российские звезды готовы похудеть, набрать вес ради роли
Венгрия сохранит эмбарго на ввоз украинской продукции
Отоларинголог Зайцев объяснил происхождение "шума в ушах": воспаление слухового нерва и серная пробка
Вкуснейший клубничный лимонад освежит
Уникальные черты совы: как правильно заботиться о чувствительной и преданной птице в домашних условиях

ГИБДД назвала пять проблем с подвеской автомобиля, которые чаще всего приводят к аварии

1:48
Авто

Недавно приобретенный автомобиль приносит владельцу радость от вождения. Высокая точность траектории и мгновенная реакция на вращение рулевого колеса создают неповторимые впечатления от управления машиной. Однако, после пройденных нескольких десятков тысяч километров, поведение транспортного средства на дороге начинает ухудшаться. Автомобиль теряет отзывчивость на повороты, может отклоняться при движении по неровностям и исказить заданное направление движения.

ГИБДД назвала пять проблем с подвеской автомобиля, которые чаще всего приводят к аварии
Фото: openverse by Phillip Pessar is licensed under CC BY 2.0

Портал njcar.ru выяснил у представителя ГИБДД, какие проблемы с ходовой частью машины чаще всего приводят к авариям.

Если автомобиль становится неустойчивым во время движения даже на ровной дороге, первое, что следует проверить - это регулировка углов схождения и развала передних колес, а также давление в шинах.

Изношенные амортизаторы также могут вызвать проблемы с устойчивостью транспортного средства на дороге. Если масло протекает из амортизатора, то колебания и вибрации во время движения не прекращаются, что может привести к резонансу и вызвать сильные тряски автомобиля.

Потеря стабильности автомобиля на дороге также может быть вызвана износом стабилизатора поперечной устойчивости. Если во время движения по неровностям вы слышите скрипы или стуки в подвеске, это свидетельствует о необходимости немедленного ремонта ходовой части. Износ деталей подвески часто приводит к люфту, искажая заданное направление движения автомобиля.

Отказ рулевой рейки и рулевых тяг также может негативно сказаться на устойчивости автомобиля на дороге. Наконечник рулевой тяги находится в пыльнике, который со временем может трескаться и пропускать грязь. Грязь и песок действуют как абразивы, вызывая серьезный износ и нарушение точности управления машиной или даже поломку узла.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Опытные хозяйки знают, что перед приготовлением курицу надо замачивать 2 часа в разной воде

Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.

Опытные хозяйки знают, что перед приготовлением курицу надо замачивать 2 часа в разной воде
Музыкантов "Би-2" отправят в Москву
Музыкантов группы "Би-2" отправят в Москву рейсом "Аэрофлота"
Успокойте свою кошку: простые приемы для сохранения покоя в доме.
"Самое плохое время". Что будет с рынком недвижимости после снижения ключевой ставки, отвечает ипотечный брокер
США выдохлись: Кувейт отправляет на Украину 150 югославских танков М84 Дмитрий Плотников Святой Савва: символ духовного наследия Сербии Михаил Плисюк В меру для здоровья полезно всё: алкоголь помогает от вирусов Сергей Лебедев
При появлении мошек в горшках комнатных цветов понадобятся спички, и вот для чего
Потрясающий салат из свёклы дополнит ваш обед или ужин
Пшённая каша с тыквой: нежная, сладкая и очень полезная и детям, и взрослым
Пшённая каша с тыквой: нежная, сладкая и очень полезная и детям, и взрослым
Последние материалы
Тегеран через посредников предупредил США об ответе в случае их атаки по Ирану
Автоэксперты рассказали, как узнать реальный пробег машины
В Росреестре рассказали, как сократить срок оформления документов на квартиру
Инженеры ТГУ разрабатывают дрон для сбора кедровых шишек
Юрист Гаджиэменов объяснил, можно ли привлечь к ответственности соседей, сбрасывающих снег к чужому забору
Российские ученые работают над созданием устройства для зарядки телефона
Пушистые Компаньоны: оптимальный возраст хомяков и их поведенческие особенности
Путин заявил, что не понимает, зачем ВСУ сбили Ил-76 с военнопленными украинцами
Гериатр Рунихина назвала способы сохранить "острый ум" для пенсионеров: тренировки
Финская полиция запретила помогать ВСУ: "Не является полезным делом"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников