Избегайте проблем: Как найти покупателя для подержанного авто премиум-класса в России

Эксперты объяснили, какие автомобили с пробегом сложнее всего продать в России

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Многие владельцы автомобилей, приобретая свой транспорт, часто пренебрегают мыслью о возможной продаже через несколько лет эксплуатации. Важно понимать, что для некоторых моделей на вторичном рынке России поиск покупателя может оказаться непростым. Эксперты портала njcar.ru поделились информацией о тех подержанных автомобилях, продажа которых по адекватной цене может представлять собой непростую задачу.

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Процесс продажи автомобиля может быть затруднен, особенно если машина была в ДТП, испытывает проблемы с двигателем или коробкой передач, а также если она принадлежит к малопопулярному бренду на рынке России.

Важно отметить, что транспортные средства с автоматической коробкой передач пользуются бóльшим спросом по сравнению с теми, у которых механическая трансмиссия.

При этом классическая гидромеханическая автоматическая коробка передач (АКПП) считается предпочтительным выбором по сравнению с роботизированными трансмиссиями или вариаторами.

Продажа подержанных автомобилей премиум-класса также представляет собой сложность. Даже в крупных городах владельцам б/у BMW, Мерседесов и Ауди иногда сложно найти покупателя, так как интерес к этим автомобилям на вторичном рынке ограничен.

Богатые покупатели, как правило, предпочитают новые автомобили, что делает продажу подержанных машин этих брендов чрезвычайно трудной.

Трудности также возникают при продаже кроссоверов и седанов с малолитражными турбированными двигателями. Многие автолюбители в России имеют убеждение, что такие моторы являются ненадежными, капризными и обладают ограниченным ресурсом.

Еще одним фактором, отпугивающим потенциальных покупателей, может быть слишком мощный двигатель в подержанном автомобиле, так как это сопряжено с увеличенными расходами на топливо и более высоким налогом на транспорт.

Эксперты также подчеркивают, что продажа редких спортивных моделей, а также автомобилей от менее известных китайских брендов, также может быть затруднительной задачей.