От новых до старых: почему важно знать возраст ваших автомобильных шин

Эксперты портала njcar.ru разъяснили важность учета даты производства автомобильных шин и наличия срока годности покрышек.
Новые шины обладают заявленными производителем характеристиками. При свежем производстве гарантированно обеспечивается максимальный ресурс. Однако с течением времени состав резиновой смеси стареет, процесс, который происходит не только в период эксплуатации автомобиля.
Даже при хранении на складе качество шины ухудшается, и исследования указывают, что пять лет складирования в идеальных условиях эквивалентны шести месяцам активного использования.
Оптимальный срок службы среднестатистической резины составляет первые 5 лет с момента выпуска. Следовательно, рекомендуется приобретать шины, только что произведенные, чтобы их ресурс сокращался параллельно износу протектора.
Но что делать с шинами, произведенными 2-3 года назад? Следует ли их покупать? К сожалению, не все продавцы соблюдают правильные условия хранения, что может привести к быстрой потере товаром своих характеристик.
Для правильного хранения шин необходимо сухое и хорошо проветриваемое помещение. Важно избегать размещения рядом с отопительными приборами, чтобы избежать растрескивания. Также необходимо избегать контакта с агрессивными химическими веществами.
Чтобы предотвратить деформацию, рекомендуется переворачивать шины каждые 3 месяца. Нарушение этих правил может ускорить процесс старения шин.
Проблема заключается в том, что при покупке автомобилист не всегда может узнать, как хранились конкретные шины. В результате водители могут столкнуться с проблемами, такими как потеря давления или трещины, после того как приобрели шины от известного производителя со скидкой.
Покупка "старых" шин может иметь негативные последствия для водителя.
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