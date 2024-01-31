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От новых до старых: почему важно знать возраст ваших автомобильных шин

Три причины, почему дата производства зимних шин напрямую влияет на безопасность автомобиля

2:27
Авто

Эксперты портала njcar.ru разъяснили важность учета даты производства автомобильных шин и наличия срока годности покрышек.

Три причины, почему дата производства зимних шин напрямую влияет на безопасность автомобиля
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Новые шины обладают заявленными производителем характеристиками. При свежем производстве гарантированно обеспечивается максимальный ресурс. Однако с течением времени состав резиновой смеси стареет, процесс, который происходит не только в период эксплуатации автомобиля.

Даже при хранении на складе качество шины ухудшается, и исследования указывают, что пять лет складирования в идеальных условиях эквивалентны шести месяцам активного использования.

Оптимальный срок службы среднестатистической резины составляет первые 5 лет с момента выпуска. Следовательно, рекомендуется приобретать шины, только что произведенные, чтобы их ресурс сокращался параллельно износу протектора.

Но что делать с шинами, произведенными 2-3 года назад? Следует ли их покупать? К сожалению, не все продавцы соблюдают правильные условия хранения, что может привести к быстрой потере товаром своих характеристик.

Для правильного хранения шин необходимо сухое и хорошо проветриваемое помещение. Важно избегать размещения рядом с отопительными приборами, чтобы избежать растрескивания. Также необходимо избегать контакта с агрессивными химическими веществами.

Чтобы предотвратить деформацию, рекомендуется переворачивать шины каждые 3 месяца. Нарушение этих правил может ускорить процесс старения шин.

Проблема заключается в том, что при покупке автомобилист не всегда может узнать, как хранились конкретные шины. В результате водители могут столкнуться с проблемами, такими как потеря давления или трещины, после того как приобрели шины от известного производителя со скидкой.

Покупка "старых" шин может иметь негативные последствия для водителя.

  • Во-первых, резина теряет эластичность, становясь жесткой, что может вызвать дискомфорт при движении.
  • Во-вторых, безопасность управления снижается, так как затвердевшие шины не обеспечивают достаточного сцепления с дорожным покрытием, что увеличивает тормозной путь и ухудшает управляемость, особенно в зимних условиях.
  • В-третьих, важно удостовериться, что маркировка на всех шинах одинакова при покупке новых, так как разные условия хранения для шин из разных партий могут привести к непредсказуемому поведению в процессе эксплуатации.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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