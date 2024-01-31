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Как без проблем пережить зиму на электромобиле. ТОП-9 полезных советов

Ford дал девять полезных советов по эксплуатации электромобилей зимой

2:06
Авто

Зима — серьезное испытание для любого автомобиля, особенно для электрического.  Понимая это, Ford разработал специальную инструкцию для владельцев электрокаров, с целью подготовки автомобиля к холодам и обеспечения сохранения запаса хода даже в самых экстремальных погодных условиях.

Ford дал девять полезных советов по эксплуатации электромобилей зимой
Фото: flickr. com by Rob Olivera is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Прежде всего, Ford рекомендует владельцам парковать свои электромобили в гараже. Это поможет защитить аккумулятор от воздействия экстремально низких температур на улице.

При длительной парковке рекомендуется подключать автомобиль к электросети, что поддерживает работоспособность батареи и предотвращает ее быстрый разряд. Во время зарядки рекомендуется выключить обогрев салона или уменьшить температуру, особенно при использовании быстрой зарядки постоянным током.

Перед поездкой на электрокаре Ford предлагает прогреть аккумулятор и салон во время зарядки от розетки, что положительно сказывается на динамике и запасе хода.

Функция предварительной подготовки, доступная через экран SYNK в салоне или мобильное приложение FordPass, облегчает этот процесс. Также Ford советует спланировать маршрут с учетом зарядных станций и иметь план на случай неблагоприятных погодных условий.

В холодное время года следует ограничивать использование обогрева салона, предпочитая подогрев сидений и руля, если они доступны. Осторожное и плавное движение с умеренной скоростью также рекомендуется, поскольку на высоких скоростях электромобилю требуется больше энергии, что может негативно сказаться на запасе хода.

Регулярная проверка давления в шинах также важна. Правильное давление повышает запас хода и обеспечивает эффективное сцепление с дорогой. Недостаточно накачанные или перекачанные шины могут снизить автономность и повлиять на безопасность электрокара.

Ford подчеркивает, что их электрокары прошли тестирование в экстремальных условиях на Аляске и Верхнем полуострове Мичигана. Аккумуляторы электромобилей Ford были подвергнуты воздействию температур от +60°C до -40°F в испытательных камерах компании.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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