Как правильно очистить и отогреть обледеневшую машину

Автоэксперт Шапарин: неправильная чистка авто ударит по карману при его продаже

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Избавление от льда на автомобиле часто становится серьезным испытанием для его владельца, особенно если это делается неправильно, что может привести к серьезным повреждениям, предупреждает автоэксперт Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.

Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

По мнению Шапарина, многие владельцы автомобилей допускают одни и те же ошибки. Одной из них является использование щеток или скребков, которые могут повредить лакокрасочное покрытие.

"Стекла более прочны, чем лакокрасочное покрытие кузова, и их можно более безопасно очищать от льда механическим способом", — отмечает Шапарин.

Использование неподходящих инструментов для очистки может отразиться на цене автомобиля при его продаже, предупреждает специалист.

"Почти матовый автомобиль, покрытый царапинами от скребка или щетки, стоит гораздо дешевле на рынке, чем блестящий и красивый. Даже после полировки глубокие царапины могут остаться. Такие грубые методы обходятся дорого тем, кто их использует", — подчеркивает Шапарин.

Еще одной распространенной ошибкой является попытка разогрева автомобиля с использованием кипятка, наливаемого на замерзшее лобовое стекло. Это может привести к резкому изменению температуры и трещинам в стекле, предупреждает эксперт.

Единственно правильным методом очистки отошедшего от льда автомобиля, по словам Шапарина, является комплекс действий: включение обогрева лобового стекла, помещение машины в теплый бокс и последующее удаление льда с использованием мойки высокого давления.

"Никаких щеток и скребков", — заключает Антон Шапарин.