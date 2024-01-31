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Эволюция технологий: почему современные масла не требуют дополнительной промывки мотора

Раскрыт важный нюанс, касающийся замены масла в двигателе

1:27
Авто

Современные моторные масла обладают эффективными очищающими свойствами, что исключает необходимость дополнительной промывки двигателя перед заменой смазочного материала. Об этом сообщил руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh, Александр Носко.

Раскрыт важный нюанс, касающийся замены масла в двигателе
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Современные моторные масла, особенно синтетические от проверенных производителей, не только отличаются высоким качеством, но также обладают эффективными очищающими свойствами, из-за чего дополнительное промывание двигателя становится излишним", — пояснил Носко.

Эксперт также напомнил, что несколько десятилетий назад была необходимость в промывке двигателя перед заменой масла, обусловленная тем, что "старые" моторные масла содержали небольшое количество очищающих добавок, оставлявших после себя микропыль, негоревшие частицы топлива и другие остатки амортизации.

В настоящее время, когда современные масла содержат достаточное количество этих добавок, дополнительная промывка мотора имеет смысл лишь при переходе от минерального масла к полусинтетическому или синтетическому, подчеркнул эксперт.

"После замены минерального масла на полусинтетическое или синтетическое остается тягучая пленка, схожая по консистенции с лаком, которая может ухудшить характеристики 'синтетики'. Также промывка становится актуальной после ремонта двигателя или при покупке поддержанного автомобиля, о котором нет информации о используемом моторном масле", — пояснил Александр Носко.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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