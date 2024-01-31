Эволюция технологий: почему современные масла не требуют дополнительной промывки мотора

Раскрыт важный нюанс, касающийся замены масла в двигателе

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Современные моторные масла обладают эффективными очищающими свойствами, что исключает необходимость дополнительной промывки двигателя перед заменой смазочного материала. Об этом сообщил руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh, Александр Носко.

Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Современные моторные масла, особенно синтетические от проверенных производителей, не только отличаются высоким качеством, но также обладают эффективными очищающими свойствами, из-за чего дополнительное промывание двигателя становится излишним", — пояснил Носко.

Эксперт также напомнил, что несколько десятилетий назад была необходимость в промывке двигателя перед заменой масла, обусловленная тем, что "старые" моторные масла содержали небольшое количество очищающих добавок, оставлявших после себя микропыль, негоревшие частицы топлива и другие остатки амортизации.

В настоящее время, когда современные масла содержат достаточное количество этих добавок, дополнительная промывка мотора имеет смысл лишь при переходе от минерального масла к полусинтетическому или синтетическому, подчеркнул эксперт.

"После замены минерального масла на полусинтетическое или синтетическое остается тягучая пленка, схожая по консистенции с лаком, которая может ухудшить характеристики 'синтетики'. Также промывка становится актуальной после ремонта двигателя или при покупке поддержанного автомобиля, о котором нет информации о используемом моторном масле", — пояснил Александр Носко.