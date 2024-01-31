Зимние проблемы с автомобилем: как сохранить мобильность в холодную погоду

Низкие температуры оказывают отрицательное воздействие на все системы автомобиля, что может привести к трудностям с запуском при сильных морозах по нескольким причинам.
Эксперт из сети автосервисов Fit Service, Александр Гоман, выделяет основные факторы, влияющие на этот процесс, такие как проблемы с аккумулятором и топливной системой.
При температуре ниже 20 градусов аккумуляторная батарея быстро разряжается и перестает принимать достаточное количество заряда для нормальной работы.
Особенно часто такие проблемы возникают у водителей, совершающих короткие и частые поездки. В таких условиях батарея не успевает полностью зарядиться, что может привести к тому, что автомобиль не заведется утром при низких температурах, пояснил Гоман.
Еще одной чувствительной к морозу деталью, выделенной экспертом, являются свечи зажигания, которые часто заливаются водителями, пытающимися безуспешно запустить двигатель.
Также автомобиль может испытывать трудности при запуске из-за загрязненной дроссельной заслонки или форсунок, поскольку многие владельцы автомобилей забывают о необходимости их чистки хотя бы раз в 20-30 тысяч километров.
Еще одной распространенной причиной обращения в сервис зимой, согласно эксперту, являются проблемы с бензонасосом, который может выйти из строя из-за использования некачественного топлива. Для предотвращения таких ситуаций рекомендуется уделить особое внимание качеству топлива и, по возможности, избегать заправок на подозрительных АЗС.
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