Зимние проблемы с автомобилем: как сохранить мобильность в холодную погоду

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Автоэксперт Гоман перечислил пять причин, по которым авто может не завестись зимой

1:32
Авто

Низкие температуры оказывают отрицательное воздействие на все системы автомобиля, что может привести к трудностям с запуском при сильных морозах по нескольким причинам.

Автоэксперт Гоман перечислил пять причин, по которым авто может не завестись зимой
Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Эксперт из сети автосервисов Fit Service, Александр Гоман, выделяет основные факторы, влияющие на этот процесс, такие как проблемы с аккумулятором и топливной системой.

При температуре ниже 20 градусов аккумуляторная батарея быстро разряжается и перестает принимать достаточное количество заряда для нормальной работы.

Особенно часто такие проблемы возникают у водителей, совершающих короткие и частые поездки. В таких условиях батарея не успевает полностью зарядиться, что может привести к тому, что автомобиль не заведется утром при низких температурах, пояснил Гоман.

Еще одной чувствительной к морозу деталью, выделенной экспертом, являются свечи зажигания, которые часто заливаются водителями, пытающимися безуспешно запустить двигатель.

Также автомобиль может испытывать трудности при запуске из-за загрязненной дроссельной заслонки или форсунок, поскольку многие владельцы автомобилей забывают о необходимости их чистки хотя бы раз в 20-30 тысяч километров.

Еще одной распространенной причиной обращения в сервис зимой, согласно эксперту, являются проблемы с бензонасосом, который может выйти из строя из-за использования некачественного топлива. Для предотвращения таких ситуаций рекомендуется уделить особое внимание качеству топлива и, по возможности, избегать заправок на подозрительных АЗС.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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