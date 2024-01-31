Секреты ухода за автомобилем: почему лучше не заводить машину без планов на поездку

Автоэксперт Носко рассказал, в каких случаях зимой нельзя прогревать автомобиль

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При отсутствии планов на поездку на автомобиле не рекомендуется бесцельно заводить и прогревать его. Это действие может привести к ухудшению характеристик моторного масла, что, в свою очередь, может привести к неисправностям в работе двигателя, предупредил директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh, Александр Носко.

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Он пояснил, что в процессе прогрева в верхних частях системы вентиляции картера образуется конденсат.

"Такая эмульсия, попадая в двигатель, становится катализатором его деградации, что впоследствии может привести к серьезным поломкам силового агрегата и потребности в его капитальном ремонте", — отметил Александр Носко.

Если остановить работу мотора через короткое время, на стенках трубок образуется влага, которая при низких температурах может превратиться в лед или смешаться с моторным маслом, ухудшив его качество и делая более жидким.

"Поэтому, если нет необходимости использовать автомобиль в ближайшее время, лучше воздержаться от его прогрева", — посоветовал он.