Раскрыт важный недостаток китайских автомобилей, о котором знают немногие

Автоэксперт Урюков назвал главный недостаток китайских машин в настройках шасси

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Один из основных недостатков китайских автомобилей по сравнению с японскими или немецкими заключается в тщательной настройке шасси. Эксперт Юрий Урюков из ИЦ НТИ "Автонет" Московского Политеха подчеркнул, что у китайских производителей пока не хватает опыта в этой области.

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По мнению специалиста, опытные водители, ценящие комфорт при управлении автомобилем, смогут заметить этот момент.

"Машина движется как задумано, но при сравнении напичканного "китайца" с простым европейским или японским кроссовером сразу становится понятно — последние предоставляют более высокий уровень управляемости", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что заметная разница в настройках шасси между китайскими автомобилями и транспортными средствами японских или немецких марок проявляется во время обгона на высокой скорости или при внезапном объезде препятствий.