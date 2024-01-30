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Союз операторов техосмотра нашел 8 неисправностей, мешающих пройти техосмотр

8 неисправностей автомобиля, которые чаще всего мешают пройти техосмотр

Авто

Не так уж и редко владельцы автомобилей являются на техосмотр с уже поврежденными машинами. Восемь наиболее распространенных неисправностей, при которых водители часто покидают пункт техосмотра без диагностической карты, были выделены союзом операторов техосмотра. Ниже представлены эти проблемы в виде списка, а затем мы более подробно расскажем о каждой из них.

8 неисправностей автомобиля, которые чаще всего мешают пройти техосмотр
Фото: openverse by Beautiful Faces of Berlin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0
  • Детали с трещинами.
  • Набухшие тормозные шланги.
  • Снятые конструкции вместо ремонта.
  • Течь тормозной жидкости.
  • Истертые шины.
  • Самодельные детали.
  • Неработающая регулировка сидений.
  • Сбитые настройки фар.

Общим для всех этих проблем является их прямое воздействие на безопасность движения на дороге. Например, трещины в деталях, набухшие тормозные шланги и утечка тормозной жидкости могут вызвать внезапный отказ тормозной системы.

Износ шин может привести к их полному разрыву во время движения, а неисправная регулировка сидений мешает водителю комфортно настроить кресло под себя. Сбитые настройки фар, в свою очередь, снижают эффективность освещения в темное время суток.

"Углы регулировки и яркость фар должны соответствовать требованиям технического регламента. Замки дверей, механизмы регулировки сидений и устройства обогрева ветрового стекла должны быть исправными", — отметили в Союзе операторов техосмотра.

Что касается случаев, когда конструкции снимаются вместо ремонта, одним из таких примеров был автомобиль с отсутствующим тормозным суппортом на заднем колесе. Специалисты предполагают, что суппорт сломался, но вместо ремонта владелец просто снял его и продолжил движение.

Такие "тюнинговые" вмешательства, предупреждают в Союзе операторов техосмотра, рассматриваются как изменения в конструкции с нарушениями, что делает последующие поездки опасными.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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