Союз операторов техосмотра нашел 8 неисправностей, мешающих пройти техосмотр

Не так уж и редко владельцы автомобилей являются на техосмотр с уже поврежденными машинами. Восемь наиболее распространенных неисправностей, при которых водители часто покидают пункт техосмотра без диагностической карты, были выделены союзом операторов техосмотра. Ниже представлены эти проблемы в виде списка, а затем мы более подробно расскажем о каждой из них.

Фото: openverse by Beautiful Faces of Berlin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0