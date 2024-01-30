Союз операторов техосмотра нашел 8 неисправностей, мешающих пройти техосмотр

Не так уж и редко владельцы автомобилей являются на техосмотр с уже поврежденными машинами. Восемь наиболее распространенных неисправностей, при которых водители часто покидают пункт техосмотра без диагностической карты, были выделены союзом операторов техосмотра. Ниже представлены эти проблемы в виде списка, а затем мы более подробно расскажем о каждой из них.
Общим для всех этих проблем является их прямое воздействие на безопасность движения на дороге. Например, трещины в деталях, набухшие тормозные шланги и утечка тормозной жидкости могут вызвать внезапный отказ тормозной системы.
Износ шин может привести к их полному разрыву во время движения, а неисправная регулировка сидений мешает водителю комфортно настроить кресло под себя. Сбитые настройки фар, в свою очередь, снижают эффективность освещения в темное время суток.
"Углы регулировки и яркость фар должны соответствовать требованиям технического регламента. Замки дверей, механизмы регулировки сидений и устройства обогрева ветрового стекла должны быть исправными", — отметили в Союзе операторов техосмотра.
Что касается случаев, когда конструкции снимаются вместо ремонта, одним из таких примеров был автомобиль с отсутствующим тормозным суппортом на заднем колесе. Специалисты предполагают, что суппорт сломался, но вместо ремонта владелец просто снял его и продолжил движение.
Такие "тюнинговые" вмешательства, предупреждают в Союзе операторов техосмотра, рассматриваются как изменения в конструкции с нарушениями, что делает последующие поездки опасными.
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