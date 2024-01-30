Союз операторов техосмотра нашел 8 неисправностей, мешающих пройти техосмотр

8 неисправностей автомобиля, которые чаще всего мешают пройти техосмотр

Не так уж и редко владельцы автомобилей являются на техосмотр с уже поврежденными машинами. Восемь наиболее распространенных неисправностей, при которых водители часто покидают пункт техосмотра без диагностической карты, были выделены союзом операторов техосмотра. Ниже представлены эти проблемы в виде списка, а затем мы более подробно расскажем о каждой из них.

Фото: openverse by Beautiful Faces of Berlin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Детали с трещинами.

Набухшие тормозные шланги.

Снятые конструкции вместо ремонта.

Течь тормозной жидкости.

Истертые шины.

Самодельные детали.

Неработающая регулировка сидений.

Сбитые настройки фар.

Общим для всех этих проблем является их прямое воздействие на безопасность движения на дороге. Например, трещины в деталях, набухшие тормозные шланги и утечка тормозной жидкости могут вызвать внезапный отказ тормозной системы.

Износ шин может привести к их полному разрыву во время движения, а неисправная регулировка сидений мешает водителю комфортно настроить кресло под себя. Сбитые настройки фар, в свою очередь, снижают эффективность освещения в темное время суток.

"Углы регулировки и яркость фар должны соответствовать требованиям технического регламента. Замки дверей, механизмы регулировки сидений и устройства обогрева ветрового стекла должны быть исправными", — отметили в Союзе операторов техосмотра.

Что касается случаев, когда конструкции снимаются вместо ремонта, одним из таких примеров был автомобиль с отсутствующим тормозным суппортом на заднем колесе. Специалисты предполагают, что суппорт сломался, но вместо ремонта владелец просто снял его и продолжил движение.

Такие "тюнинговые" вмешательства, предупреждают в Союзе операторов техосмотра, рассматриваются как изменения в конструкции с нарушениями, что делает последующие поездки опасными.