Три простых шага, которые позволят быстро и правильно очистить машину ото льда

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При попытке избавиться от наледи на стекле следует избегать использования металлического скребка, старой пластиковой карты или компакт-диска, поскольку эти предметы могут повредить стекло или повредить уплотнители окон, предупредили эксперты из "Белновостей".

Фото: Wikipedia by Alex Proimos is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Специалисты рекомендуют следующие три простых шага для эффективной очистки стекла от наледи:

Запустите двигатель, чтобы прогреть салон и стекла, что ускорит таяние льда.

Включите кондиционер, чтобы удалить влагу из воздуха.

Возьмите пластиковый скребок, пластиковую лопатку или антиобледенитель для окон и окончательно очистите стекла от льда.