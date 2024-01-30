Три простых шага, которые позволят быстро и правильно очистить машину ото льда

При попытке избавиться от наледи на стекле следует избегать использования металлического скребка, старой пластиковой карты или компакт-диска, поскольку эти предметы могут повредить стекло или повредить уплотнители окон, предупредили эксперты из "Белновостей".
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Специалисты рекомендуют следующие три простых шага для эффективной очистки стекла от наледи:
Запустите двигатель, чтобы прогреть салон и стекла, что ускорит таяние льда.
Включите кондиционер, чтобы удалить влагу из воздуха.
Возьмите пластиковый скребок, пластиковую лопатку или антиобледенитель для окон и окончательно очистите стекла от льда.
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