Сколько раз нужно мыть автомобиль зимой

Автоэксперт Колодочкин нашел причину мыть автомобиль раз в неделю зимой

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Зимой рекомендуется проводить мытье автомобиля хотя бы один раз в неделю, чтобы снизить негативное воздействие противогололедных реагентов на поверхность кузова, сообщил эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин в беседе с "Газетой.Ru".

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По его словам, это помогает избавиться от оседающих на автомобиле реагентов. Однако в сильные морозы стоит воздерживаться от мойки, чтобы избежать замерзания воды на кузове вместе с его деталями.

Тем не менее, эксперт отметил, что при переменчивой зимней погоде, включая оттепель, которая наступила в некоторых регионах, дополнительные меры по уходу за автомобилем не требуются. По его мнению, кузова современных машин уже обладают достаточной степенью защиты от воздействия влаги ещё на стадии производства.