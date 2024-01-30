Сколько раз нужно мыть автомобиль зимой

Зимой рекомендуется проводить мытье автомобиля хотя бы один раз в неделю, чтобы снизить негативное воздействие противогололедных реагентов на поверхность кузова, сообщил эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин в беседе с "Газетой.Ru".
По его словам, это помогает избавиться от оседающих на автомобиле реагентов. Однако в сильные морозы стоит воздерживаться от мойки, чтобы избежать замерзания воды на кузове вместе с его деталями.
Тем не менее, эксперт отметил, что при переменчивой зимней погоде, включая оттепель, которая наступила в некоторых регионах, дополнительные меры по уходу за автомобилем не требуются. По его мнению, кузова современных машин уже обладают достаточной степенью защиты от воздействия влаги ещё на стадии производства.
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