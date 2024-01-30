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Сколько раз нужно мыть автомобиль зимой

Автоэксперт Колодочкин нашел причину мыть автомобиль раз в неделю зимой

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Авто

Зимой рекомендуется проводить мытье автомобиля хотя бы один раз в неделю, чтобы снизить негативное воздействие противогололедных реагентов на поверхность кузова, сообщил эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин в беседе с "Газетой.Ru".

Автоэксперт Колодочкин нашел причину мыть автомобиль раз в неделю зимой
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По его словам, это помогает избавиться от оседающих на автомобиле реагентов. Однако в сильные морозы стоит воздерживаться от мойки, чтобы избежать замерзания воды на кузове вместе с его деталями.

Тем не менее, эксперт отметил, что при переменчивой зимней погоде, включая оттепель, которая наступила в некоторых регионах, дополнительные меры по уходу за автомобилем не требуются. По его мнению, кузова современных машин уже обладают достаточной степенью защиты от воздействия влаги ещё на стадии производства.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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