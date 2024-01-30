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Какую первую машину чаще всего выбирают россияне

Эксперты нашли, какая машина стала первой для большинства россиян

1:52
Авто

Более половины (57%) российских водителей выбрали иностранное авто в качестве своего первого транспортного средства, в то время как 43% получили свой первый опыт вождения на родном автомобиле. Таковы выводы совместного исследования, проведенного страховой компанией "Росгосстрах" и онлайн-сервисом "Автокод".

Эксперты нашли, какая машина стала первой для большинства россиян
Фото: Openverse by Dinkun Chen is licensed under CC BY-SA 4.0

Среди наиболее популярных "первых автомобилей" среди россиян оказались Toyota (17%), Kia (9%), Volkswagen (8%) и Nissan (7%). Среди отечественных автомобилей самыми востребованными оказались LADA (45%), классические "Жигули" (35%) и "Москвич" (8%).

У трети опрошенных (31%) первый автомобиль появился в возрасте от 21 до 25 лет. Еще 24% начали водить чуть раньше, в 18-20 лет, а 23% — в возрасте от 25 до 30 лет. Каждый пятый (22%) приобрел свой первый автомобиль только после достижения 30-летнего возраста.

30% россиян потратили на покупку своего первого автомобиля менее 100 тыс. рублей, в то время как 26% потратили от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, и 13% — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Дополнительные 12% инвестировали более полумиллиона рублей в свой первый автомобиль.

Чаще всего первые автомобили россияне покупали через специализированные сайты продаж (34%). Другие 23% предпочли приобрести авто у родственников или знакомых, а 16% — у дилера.

Основными критериями выбора первого автомобиля для россиян стали цена (73%), техническое состояние (56%), внешний вид (43%) и пробег (34%). Для 35% водителей основной фактор был выбор марки и модели автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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