Секрет долговечности двигателя в холод: пять правил правильного выбора масла и ухода зимой

Автоэксперт Гудков нашел три простых способа продлить жизнь двигателю машины зимой

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Для продления срока службы двигателя в холодное время года следует соблюдать несколько простых правил. Один из них связан с правильным выбором моторного масла, как напоминает Никита Гудков, заместитель главного редактора журнала "За рулем", в беседе с "Вечерней Москвой".

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Эксперт отмечает, что износ двигателя при низких температурах возрастает из-за неправильно подобранного масла, которое становится вязким при морозе и требует значительно больше времени для прогрева, чем охлаждающая жидкость.

Никита Гудков подчеркивает, что зимой зазоры в автомобильном двигателе увеличиваются, что также сказывается на его работе.

Он также напоминает о важности прогрева автомобиля перед поездкой, хотя бы в течение 5-10 минут, поскольку при низких температурах могут пострадать патрубки, сальники редуктора, уплотнительные кольца, топливные шланги и другие резинотехнические детали автомобиля.

"Старайтесь избегать коротких поездок. По причине того, что двигатель зимой не прогревается полностью, в картере может образоваться вода, которая попадает в моторное масло и существенно ухудшает его смазывающие свойства", — дополнил Никита Гудков.